Gibt es Sterne, die wir auf der Nordhalbkugel nie sehen können, weil sie nur auf der Tagseite zu sehen wären? Nein. Denn auf der Nordhalbkugel ist ja immer irgendwo Nacht (und zwölf Stunden später dann wieder Tag). Der sichtbare Sternhimmel ändert sich je nach Breitengrad, also danach, wie weit wir von Äquator bzw. Pol entfernt sind. Durch die Neigung der Rotationsachse der Erde können wir einige Sternbilder nur in bestimmten Jahreszeiten sehen, andere - die sogenannten Zirkumpolarsterne - sind das ganze Jahr über zu beobachten, wenn auch zu einer bestimmten Zeit nicht immer am selben Ort.