Woher weiß man, was Sternschnuppen sind? Lange Zeit hielt man Sternschnuppen für ein atmosphärisches Phänomen und hat diese Leuchterscheinungen nicht mit Objekten aus dem Sonnensystem in Verbindung gebracht, die in die Erdatmosphäre eindringen. Man hielt sie für ein ähnliches Phänomen wie Blitze bei Gewitter. Im 19. Jahrhundert änderte sich dies allerdings: So fiel während eines gewaltigen Meteorschauers auf, dass die Sternschnuppen alle aus einer ganz bestimmten Himmelsregion zu kommen schienen - und der Ausgangspunkt der Sternschnuppen der scheinbaren Bewegung der Sterne am Nachthimmel folgte. Dies führte zu einer systematischeren Untersuchung des Phänomens und man schloss auf eine außerirdische Ursache. Das bessere Verständnis erlaubte schließlich auch die Vorhersage von Sternschnuppenströmen und die Verbindung zum Staub, den Kometen bei ihren Besuchen im inneren Sonnensystem hinterlassen haben.