Wie kann der Quasar 2M1310-1714 rund 17 Milliarden Lichtjahre entfernt sein, wenn das Universum nur 13,7 Milliarden Jahre alt ist? Der Quasar 2M1310-1714 war gestern als unser Bild des Tages zu sehen. Die bei ihm gemessene Rotverschiebung von z = 1,975 lässt sich tatsächlich in eine Entfernung von rund 17 Milliarden Lichtjahren umrechnen. Wie ist das bei einem Alter des Universums von unter 14 Milliarden Jahren aber möglich? Die Erklärung ist die Expansion des Universums, die man bei der Berechnung von Entfernungen nicht außer Acht lassen darf: Die Zeit, die das Licht eines weit entfernten Objekts benötigt, um uns zu erreichen, ist dadurch nämlich nicht identisch mit der Entfernung des Objekts in Lichtjahren. Diese hängt zusätzlich vom angenommenen kosmologischen Modell ab und insbesondere davon, wie stark sich der Raum zwischen uns und dem Objekt in dieser Zeit ausgedehnt hat. So ist es auch zu erklären, dass das sichtbare Universum aktuell nicht in jede Richtung nur knapp 14 Milliarden Lichtjahre groß ist, sondern vermutlich mehr als 45 Milliarden Lichtjahre.