Können Gasplaneten soweit abkühlen, dass die Oberfläche fest wird? Gasplaneten bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und bis diese Gase flüssig oder sogar fest werden, müssen Temperaturen erreicht werden, die nur wenig über dem absoluten Nullpunkt liegen. Solange also unsere Sonne noch für Wärme sorgt, werden diese tiefen Temperaturen nicht erreicht werden. Zudem können Gasriesen auch selbst Wärme erzeugen: So strahlt Jupiter aktuell beispielsweise mehr Wärme ab, als er von der Sonne empfängt. Das hängt damit zusammen, dass sich der Planet noch immer leicht zusammenzieht, also schrumpft. Auch radioaktive Elemente können für eine Heizung der Gasplaneten sorgen. Wenn man allerdings sehr weit in die Zukunft schaut, wenn unsere Sonne erloschen ist, wird sich die Temperatur der Gasriesen allmählich der des Universums angleichen, ihre Struktur wird sich dadurch ändern und auch Gase wie Wasserstoff dürften erst flüssig und dann fest werden.