Gibt es so etwas wie einen Tagplaneten? Einen "Tagplaneten", also einen Planeten, der auch tagsüber zu sehen ist, gibt es nicht wirklich. Allerdings können unter günstigen Bedingungen die Venus, seltener Jupiter und noch seltener der Mars für geübte Beobachter auch tagsüber zu sehen sein. Dazu muss man dann allerdings sehr genau wissen, wo man suchen soll. Ein auffälliger Lichtpunkt sind die Planeten nämlich tagsüber nicht. Nur in der Dämmerung kann die Venus zu einem auffälligen Objekt werden.