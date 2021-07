Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre der Komet Bernadelli-Bernstein nicht ein interessantes Ziel für eine Mission? Zweifellos, allerdings wird die Zeit dafür schon sehr knapp, obwohl der Komet C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) erst Anfang 2031 den sonnennächsten Punkt seiner Bahn erreichen wird. Dieser Punkt liegt allerdings von der Sonne weiter entfernt als Saturn, weshalb eine Reise dorthin mehrere Jahre in Anspruch nehmen würden. Zuvor müsste eine komplett neue Mission und die entsprechenden Instrumente entwickelt werden, wozu dann kaum noch Zeit bleibt. Der Komet Bernadelli-Bernstein wurde im vergangenen Monat in älteren Beobachtungen des 4-Meter-Teleskops auf dem Cerro Tololo in Chile entdeckt. Um in Zukunft auf solche Fälle besser vorbereitet zu sein, plant die ESA die Mission Comet Interceptor, die im All auf einen interessanten Kometen warten soll. Leider kommt Bernadelli-Bernstein aber der Sonne nicht nahe genug, da der Comet Interceptor allein auf die Energieversorgung durch Solarzellen setzt, was jenseits von Saturn sehr schwierig bis unmöglich ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.