Wurden Exoplaneten auch schon um Sterne in anderen Galaxien als der Milchstraße entdeckt? Einen wirklich zweifelsfreien Nachweis eines Planeten um einen Stern in einer anderen Galaxie gibt es meines Wissens bislang nicht. Es gibt aber immer wieder entsprechende Spekulationen und Vermutungen, zuletzt etwa von einem Planeten um einen Röntgendoppelstern in der "Whirlpool-Galaxie" M 51. Eine (ungeprüfte) Vorabveröffentlichung über den Fund erschien im Herbst des vergangenen Jahres, bislang ist die Studie aber noch nicht offiziell veröffentlicht. Grundsätzlich ist es sehr schwierig, mit den beiden hauptsächlichen Methoden, mit denen in der Milchstraße Planeten entdeckt werden, auch Planeten um Sterne in anderen Galaxien aufzuspüren. Die Sterne sind einfach zu weit entfernt, um hier noch signifikante Signaturen erkennen zu können. Da müssen dann andere Verfahren zur Anwendung kommen, wie etwa der Microlensing-Effekt, wobei dabei dann die Verifizierung und Nachbeobachtung schwierig bis unmöglich ist.