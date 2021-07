Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welches ist das nächstgelegene Schwarze Loch, das theoretisch von der Nordhalbkugel aus sichtbar wäre? Bei "nahegelegenen" Schwarzen Löchern muss es sich um stellare Schwarze Löcher handeln, da sich das nächstgelegene supermassereiche Schwarze Loch erst im Zentrum unserer Milchstraße befindet, das rund 26.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Stellare Schwarze Löcher entstehen durch den Kollaps eines massereichen Sterns. Sie sind nur dann zu sehen, wenn sie Materie verschlingen und man die Strahlung der zuvor aufgeheizten Materie erkennt. Dies ist etwa in Doppelsystemen der Fall, wo das Schwarze Loch Material von einem nahen Begleiter abziehen kann. Solche Systeme sind schwer zu entdecken und es ist auch immer zu klären, ob es sich tatsächlich um ein Schwarzes Loch handelt oder nicht doch um ein anderes kompaktes Objekt. Den nächstgelegenen Schwarze-Loch-Kandidaten vermutet man im System HR 6819, das in rund 1150 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Teleskop liegt. Dieses Sternbild ist nur von der Südhalbkugel zu sehen. Zwei weitere Kandidaten in rund 1500 (V723 Mon) und 3000 (V616 Mon) Lichtjahre Entfernung liegen im Sternbild Einhorn, das im Winter auch bei uns zu sehen ist. Sehr sicher um ein Schwarzes Loch handelt es sich bei der Quelle Cygnus X-1 im Sternbild Schwan. Sie ist rund 6000 Lichtjahre entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.