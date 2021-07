Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Planetensysteme sind dem Sonnensystem am ähnlichsten? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, denn zunächst müsste man dazu einmal klären, wie man "ähnlich" bei extrasolaren Planetensystemen in Bezug auf die Sonne eigentlich genau definiert: Muss der Zentralstern unserer Sonne ähnlich sein, soll das System dieselbe Anzahl von Planeten haben, müssen diese Planeten die gleichen Abstände von ihrer Sonne haben und sollen ihre Massen ähnlich denen der Planeten im Sonnensystem sein? Bislang hat man kein System gefunden, dass in allen Punkten unserem Sonnensystem nahe kommt. Nur bei Einzelaspekten gibt es Ähnlichkeiten, beispielsweise bei der Anzahl der Planeten. Kepler-90 verfügt beispielsweise über ein System mit vermutlich acht Planeten und ist ein Stern, der der Sonne recht ähnlich sein dürfte. Zudem befinden sich hier sogar die masseärmeren Gesteinsplaneten näher an dem Stern als die Gasriesen. Allerdings unterscheiden sich die Planeten selbst deutlich von ihrem jeweiligen Pendant im Sonnensystem. Bei anderen Systemen liegen ein oder mehrere Gesteinsplaneten - wie die Erde - in der habitablen Zone, was interessant für die Suche nach potentiell lebensfreundlichen Welten ist. Der Rest der Systeme unterscheidet sich dann aber sehr deutlich von unserem Sonnensystem. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.