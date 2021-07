Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist heller: eine Supernova oder ein Quasar? Hier dürfte der Quasar gewinnen. Quasare sind die extrem hellen Zentren von meist entfernten Galaxien und entstehen durch ein supermassereiches Schwarzes Loch, das gerade große Mengen an Material verschlingt. Bevor das Material im Schwarzen Loch verschwindet, heizt es sich jedoch auf extreme Temperaturen auf und leuchtet dadurch sehr hell. Diese hellen Zentren sind noch über große Distanzen zu sehen - sogar so weit, dass man die eigentliche Galaxie gar nicht mehr erkennen kann. Supernovae hingegen sind die Explosionen eines einzelnen, massereichen Sterns. Auch sie sind - für kurze Zeit - sehr hell, sollten aber in der Regel deutlich unter der Helligkeit eines Quasars bleiben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.