Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden erdgebundene Teleskope wie das in Bau befindliche ELT durch die zunehmende Anzahl an Starlink-Satelliten nicht irgendwann obsolet oder zumindest immer weniger leistungsfähig? Die ständig zunehmende Zahl von Satelliten im vergleichsweise niedrigen Erdorbit macht der Astronomie durchaus Sorge, weshalb der Starlink-Betreiber SpaceX bereits reagiert hat und inzwischen versucht, die Satelliten weniger störend zu betreiben. Allerdings ist Starlink nur eine von mehreren derartigen Konstellationen. Wie sehr professionelle Teleskope von den Satelliten gestört werden, hängt auch immer von der Art der Teleskope ab und wie gut sie bei ihren Beobachtungen den Starlink-Satelliten ausweichen können. Beim Extremely Large Telescope (ELT) der ESO dürfte dies recht gut gelingen, da es nur einen sehr kleinen Bereich am Himmel anvisiert und die Satelliten zudem nur kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang ein Problem sind. Hier könne man also durch gute Planung eine Störung größtenteils vermeiden. Anders kann es allerdings bei Teleskopen aussehen, die äußerst empfindliche Detektoren haben und einen weiten Bereich am Himmel erfassen oder in anderen Wellenlängen, etwa im Radiobereich, beobachten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.