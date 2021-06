Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was war von der Erde aus von Algol zu sehen, als das System vor sieben Millionen Jahren am Sonnensystem vorüberzog? Aus genauen Vermessungen des Hipparcos-Satelliten kennt man die Eigenbewegung des Mehrfachsternsystems Algol recht genau: Das heute rund 90 Lichtjahre entfernte System hatte vor rund 7,3 Millionen Jahren nur eine Entfernung von etwa 9,8 Lichtjahren von der Sonne und war uns damit verhältnismäßig nahe. Die Helligkeit von Algol dürfte damals etwa -2,5 Magnituden betragen haben. Algol war damit heller als der Stern Sirius, der hellste Stern an unserem aktuellen Nachthimmel. Heute hat Algol eine Helligkeit von 2,1 Magnituden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.