Gibt es Schwarze Löcher auch in den Zentren von Balkenspiralgalaxien und elliptischen Galaxien? Ja, davon ist auszugehen und es gibt dafür auch schon jede Menge Belege. Nach Ansicht der Wissenschaft befindet sich in den Zentren praktisch aller großen Galaxien ein supermassereiches Schwarzes Loch - und vermutlich auch in vielen Zwerggalaxien. Auch das erste Bild des Schattens eines Schwarzen Lochs stammt ja von einem Schwarzen Loch, das sich in einer riesigen elliptischen Galaxie befindet, nämlich in Messier 87.