Wäre Gliese 710 in 1,3 Millionen Jahren auch mit bloßem Auge zu sehen? Diese Frage bezieht sich auf unsere gestrige Frage nach Sternen, die der Sonne so nahe kommen, dass sie Objekte der Oortschen Wolke stören. Gliese 710 ist ein solcher Stern und wird sich in 1,3 Millionen Jahren der Sonne auf nur etwa 4000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) nähern. Aktuell ist der Stern nicht mit bloßem Auge zu sehen, in 1,3 Millionen Jahren allerdings dürfte er mehrere Jahrhunderte lang so hell am Himmel erscheinen, dass er heller ist als die Venus und sogar am Tag zu sehen sein sollte.