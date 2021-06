Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Sterne könnten künftig die Oortsche Wolke stören? Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir aus Kometenkernen, die unser Sonnensystem umgibt. Kommt ein anderer Stern unserer Sonne zu nah, kann es passieren, dass Kometenkerne aus dieser Region abgelenkt und ins innere Sonnensystem geleitet werden und dort als langperiodischer Komet auftauchen. Da alle Sterne der Milchstraße das Zentrum unserer Heimatgalaxie auf langen Bahnen umlaufen, ist der Abstand zwischen den Sternen nicht konstant, sondern ändert sich praktisch ständig. Dank immer genauerer Vermessungen der Position und der Bewegung von Sternen - insbesondere durch die ESA-Astrometriemission Gaia - kennt man inzwischen eine ganze Reihe von Sternen, die in Zukunft der Sonne nähe kommen werden, als unser aktueller nächster Nachbar Alpha Centauri - viele davon so nahe, dass sie die Oortsche Wolke beeinflussen dürften. "Rekordhalter" in dieser Hinsicht ist aktuell der Stern Gliese 710, der sich in 1,3 Millionen Jahren der Sonne auf nur etwa 4000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) der Sonne nähern wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.