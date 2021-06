Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Multiversum? Hinter dem Begriff verbergen sich Theorien, die davon ausgehen, dass es neben unserem Universum noch unzählige weitere Universen gibt, in denen beispielsweise andere Bedingungen herrschen als in unserer kosmischen Heimat. Solche Theorien ergeben sich etwa aus der Quantentheorie oder aus Theorien, die versuchen, den Urknall zu erklären. Sie liefern teilweise auch eine Ausweg aus der verblüffenden Tatsache, dass die ganzen Naturkonstanten bei uns genau die Werte haben, die eine Entstehung von Planeten und Leben ermöglichen. Gäbe es viele Universen, wäre ein Universum wie unseres nur eine von sehr vielen Möglichkeiten. Das Problem dieser Theorien ist in vielen Fällen die Beweisbarkeit, da sich die Existenz der anderen Universen aus unserem Universum heraus nur sehr schwer oder gar nicht belegen lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.