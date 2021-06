Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würden Raumfahrer im Weltall navigieren, wenn sie so weit entfernt wären, das die Milchstraße nur ein Punkt unter vielen ist? Solange die Raumfahrenden die Milchstraße noch als Punkt sehen können, wüssten sie ja zumindest, in welche Richtung ihre Heimatgalaxie liegt. Darüber hinaus könnten sie sich an hellen Galaxien orientieren, also etwa an Quasaren, die eine so intensive Strahlung aussenden, dass sie über viele Milliarden Lichtjahre auszumachen sind. Ein paar dieser Quasare als Referenzpunkte würde dann eine Orientierung im Raum erlauben. Mit heutiger Technologie mag vielleicht die Navigation in den Weiten des Alls theoretisch möglich sein, wie man allerdings diese enormen Entfernung überwinden und dorthin gelangen soll, ist bislang nicht geklärt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.