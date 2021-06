Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde man die Milchstraße von der Andromedagalaxie aus sehen? Würde man sich auf einem Planeten um einen Stern der Andromedagalaxie befinden und von dort das All durch ein Fernglas oder Teleskop erkunden, sähe man die Milchstraße ungefähr so, wie wir von der Erde aus die Andromedagalaxie beobachten - auch in etwa in der gleichen Ausrichtung bzw. Lage: Man würde sie praktisch von schräg "oben" sehen, also nicht mit direktem Blick von "oben" auf die Spiralstruktur, aber auch nicht genau von der Seite. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.