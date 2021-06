Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sind die Drehungen der Himmelskörper entstanden? Dass sich praktisch jedes Objekt um die eigene Achse dreht, dürfte eine ganz natürliche Folge der Entstehungsgeschichte dieser Objekte sein: So reicht bei Sternen schon eine winzige Drehung der Gaswolke, aus deren Kollaps sie entstanden sind, um für eine signifikante Rotation der späteren Sonne zu sorgen - der Effekt ist hier ähnlich wie bei einer Eiskunstläuferin, die ihre Arme anlegt und sich dadurch schneller um die eigene Achse dreht. Planeten und Asteroiden entstanden in einer sich drehenden Staubscheibe um die junge Sonne. Auf diese Weise erhielten die Planeten und Asteroiden schon bei ihrer Entstehung einen gewissen Drehimpuls mit, da sie sich aus Material bildeten, das sich - je nach Abstand von der Sonne - unterschiedlich schnell bewegte. Die deutlich unterschiedlich langen "Tage" auf den einzelnen Planeten weisen aber schon darauf hin, dass dies nicht die einzige Erklärung für das Rotationsverhalten von Planeten und Asteroiden sein kann. So dürften beispielsweise auch Kollisionen in der Frühphase des Sonnensystems hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.