Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Arbeiten die Raumfahrtnationen zur Lösung ungelöster technischer Probleme bei Missionen zusammen? Das kommt sehr auf die Länder und die Missionen und den Grad der technischen Unterstützung an: Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und die ESA und andere westliche Raumfahrtagenturen tauschen ihre Erfahrungen bei der Vorbereitung von Missionen natürlich in gewissem Masse aus und sind teilweise ja auch gegenseitig an den Missionen der anderen beteiligt. Bei der Internationalen Raumstation ISS gibt es zudem eine Kooperation mit Russland. Anders sieht es bei China aus. Hier kommt, insbesondere auf Seiten der Chinesen, eine starke nationale Komponente ins Spiel. Eine begrenzte Zusammenarbeit gibt es dennoch zwischen China und manchen Europäern, wobei sich dies hauptsächlich auf wissenschaftliche Fragen und technologische Unterstützung (etwa die Nutzung von Antennen zur Kommunikation) bezieht. Die Kontakte zwischen China und Russland sind traditionell enger, hängen aber auch immer von der jeweiligen politischen "Großwetterlage" ab. Nicht vergessen sollte man auch, dass manche Missionen oder Komponenten von kommerziellen Anbietern für die Raumfahrtagenturen entwickelt werden, so dass nicht jedes Detail davon öffentlich ist. Spezielle Technologien, wie sie in der Raumfahrt verwendet werden, sind auch immer ein Wirtschaftsfaktor. Und hier lässt sich natürlich kein Land gerne "die Butter vom Brot nehmen". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.