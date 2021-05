Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stimmt es, dass eine Supernova selbst vom entferntesten Punkt im Universum sichtbar ist? Nein. Supernovae sind zwar extrem helle Ereignisse, die für einige Zeit oft auch heller Strahlen können als ihre Muttergalaxie, doch ist ihre Helligkeit trotzdem begrenzt. Man kann sie zwar noch in vergleichsweise großer Entfernung sehen, also über viele Milliarden Lichtjahre, doch aus dem ganz jungen Universum fehlen entsprechende Beobachtungen. In großer Entfernung (allerdings noch nicht "am Rand" des sichtbaren Universums) hat man zudem einige extrem helle Supernovae beobachten können, über deren genaue Entstehung jedoch noch Unklarheit herrscht. Sie dürften sich daher aktuell auch kaum zur Entfernungsmessung eignen, wie Supernovae, deren Entstehung man vergleichsweise genau zu kennen glaubt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.