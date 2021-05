Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Kreislauf der Sternentstehung endlich? Sterne bilden sich aus großen Wolken aus Wasserstoffgas und erzeugen dann Energie durch Fusion, wodurch in ihrem Inneren schwerere Elemente entstehen. Diese werden dann - am Ende des nuklearen Lebens eines Sterns - teilweise wieder ins All geblasen und können in eine neue Sterngeneration eingebaut werden. Ein richtiger "Kreislauf" ist dies allerdings nicht, da für die Entstehung einer neuen Sterngeneration auch immer ausreichend frisches Material in Form von Wasserstoff vorhanden sein muss. Ist dies nicht mehr der Fall, kommt die Sternentstehung in einer Region oder auch in einer ganzen Galaxie zum Erliegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.