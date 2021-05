Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man die Größe von weit entfernten Himmelsobjekten bestimmen? So lange die Objekte noch eine erkennbare Ausdehnung am Himmel haben, lässt sich durch eine möglichst präzise Bestimmung ihrer Entfernung (was allerdings auch oft nicht einfach ist) eine Größe errechnen. Dies kann etwa bei Galaxien möglich sein. Sind die Objekte im Teleskop lediglich Lichtpunkte (wie es bei nahezu allen Sternen der Fall ist), muss man Modellrechnungen zu Hilfe nehmen. Die Helligkeit und das Spektrum von Sternen verrät beispielsweise etwas über ihren Entwicklungszustand und auch andere Eigenschaften. Bei entfernten Schwarzen Löchern kann man die Geschwindigkeit der Objekte in ihrer Umgebung auswerten und so auf die Masse des zentralen Objektes schließen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.