Welcher Planet ist der Erde im Jahresdurchschnitt am nächsten? Spontan würde man meinen, dass die Venus der Erde im Mittel am nächsten ist. Wissenschaftler aus den USA haben sich 2019 die genauen Verhältnisse aber einmal angeschaut und den Planeten ermittelt, der im zeitlichen Mittel den geringsten Abstand zur Erde hat. Das Ergebnis: Es ist Merkur. Dazu verglich das Team die Abstände der Planeten voneinander während ihrer Umläufe um die Sonne. Da Merkur die Sonne auf einer sehr engen Umlaufbahn umrundet, entfernt er sich weniger weit von der Sonne und damit der Erde als die Venus, deren Abstand zur Sonne schon deutlich größer ist. So kommt es, dass Venus der Erde zwar sehr viel näher kommen kann, aber im Durchschnitt eben doch Merkur etwas näher ist. Im zeitlichen Mittel beträgt der Abstand zwischen Merkur und der Erde 1,04 Astronomische Einheiten, für Venus und Erde beträgt der Wert 1,14 Astronomische Einheiten. Das Merkur - im zeitlichen Mittel - der jeweils nächste Planet ist, gilt übrigens auch für die anderen Planeten bis Neptun.