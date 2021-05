Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist das Weltall? Das lässt sich nicht beantworten, man kann lediglich eine Aussage darüber machen, wie groß das sichtbare Universum ist - und auch dieser Wert hängt von den zugrunde liegenden kosmologischen Modellen ab. Wie groß ist also das sichtbare Universum, wie weit können wir in jede Richtung schauen? Da kann man zunächst die Zeit betrachten, die das Licht hatte, um sich seit Entstehung des Universums vor rund 13,8 Milliarden Jahren auszubreiten und daraus eine Entfernung ausrechnen. Da sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, konnte es seit dem Urknall auch 13,8 Milliarden Lichtjahre zurücklegen. Wir müssten also in jede Richtung 13,8 Milliarden Lichtjahre schauen können. Bei der Berechnung der Größe des beobachtbaren Universums darf man allerdings die Expansion des Raums nicht außer Acht lassen: Ein Objekt, dessen Licht uns beispielsweise nach zwölf Milliarden Jahren erreicht, ist durch die Expansion des Raums heute deutlich weiter entfernt als diese zwölf Milliarden Lichtjahre - wie weit, hängt vom verwendeten kosmologischen Modell ab. Nach aktuellen Modellen hat das beobachtbare Universum in jede Richtung eine Ausdehnung von über 46 Milliarden Lichtjahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.