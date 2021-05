Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Oortsche Wolke ein Ring in der Ebene der Planeten oder eine Schale? Die Oortsche Wolke ist eine vermutete Region am Rand unseres Sonnensystems, die von Jan Hendrik Oort erstmals vorgeschlagen worden war. Es soll sich um ein riesiges Reservoir aus Kometenkernen handeln, das einen Abstand von rund 40.000 bis etwa 150.000 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung von der Erde zur Sonne) hat. Für diese Annahme gibt es gute Gründe: So soll die Oortsche Wolke aus dem Material bestehen, das von der Entstehung unserer Sonne und des Planetensystems übrig geblieben ist. Außerdem nimmt man an, dass durch Wechselwirkungen mit vorbeiziehenden Sternen einige dieser Kometenkerne abgelenkt und auf einen Orbit um die Sonne geschickt werden. Diese Kometen beobachten wir dann als nicht-periodische Kometen. Die Oortsche Wolke dürfte, anders als beispielsweise der Kuiptergürtel, eine kugelschalenartige Ansammlung von Objekten sein, die das Sonnensystem praktisch einschließt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.