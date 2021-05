Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Man kennt Sgr A und Sgr A*, was verbirgt sich hinter Sgr B, C usw.? All diese Namen sind Bezeichnungen für Radioquellen und sagen zunächst einmal nichts Genaues über die Objekte aus, die sich dahinter verbergen bzw. die die Radiostrahlung erzeugen. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Prozesse. Bei Sagittarius A handelt es sich um eine Quelle von Radiostrahlung im Sternbild Schütze (lateinisch Sagittarius) - und zwar um die erste bekannte und hellste. Die zweithellste Radioquelle im Schützen heißt Sagittarius B, kurz Sgr B, usw. Bei Sagittarius A unterscheidet man inzwischen zudem mehrere Einzelquellen: Sagittarius A West, Sagittarius A Ost sowie Sagittarius A*. Bei letzterem handelt es sich um das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.