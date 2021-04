Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wurde die Sonde Galileo zum Jupiter gestartet? Die NASA-Sonde Galileo wurde am 18. Oktober 1989 gestartet und erreichte den Jupiter Ende 1995. Aus einem Orbit um den größten Planeten des Sonnensystems wurden dann bis September 2003 Beobachtungen des Gasriesen und seiner Monde vorgenommen. Die Mission endete mit einem gezielten Sturz in die Atmosphäre von Jupiter. Man wollte so verhindern, dass die Sonde eventuell nicht mehr zu steuern ist und dann auf den Mond Europa stürzt, unter dessen Eisschicht man einen Ozean aus Wasser vermutet. Hier könnte es, so die Vermutung von einigen Forschenden, Bedingungen geben, die auch Leben ermöglichen könnten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.