Es ist denkbar, dass Planeten gar keine Eigenrotation haben? Planeten entstehen in einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub um einen sich gerade bildenden Stern. Aus diesem Grund dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass sie nach ihrer Entstehung über gar keine Eigenrotation verfügen. Im inneren Sonnensystem waren sie allerdings in der Frühphase auch einem Bombardement von Asteroiden und sogar Protoplaneten ausgesetzt, was auch Einfluss auf ihre Eigenrotation gehabt haben wird. So würde sich etwa die sehr langsame Eigenrotation unseres Nachbarplaneten Venus erklären lassen: Sie benötigt für eine Drehung um die eigene Achse 243 Erdtage. Auf dem gleichen Weg wäre sicherlich auch eine noch langsamere Eigenrotation erklärbar.