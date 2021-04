Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie schnell dehnt sich die Sonne in ihrer Roten-Riesen-Phase aus? Verändern sich dadurch nicht die Bahnen der Planeten? Die Rote-Riesen-Phase eines Sterns ist deutlich kürzer als die vorhergehende "Hauptreihenphase", in der ein Stern relativ unspektakulär Wasserstoff zu Helium fusioniert. Allerdings ist das Aufblähen eines Sterns zum Roten Riesen keine Explosion, sondern verläuft für menschliche Maßstäbe sehr langsam: Bis sich die Sonne vollständig aufgebläht hat, vergehen viele Millionen Jahre. Die Bahnen der Planeten um einen Stern verändern sich nicht durch das Aufblähen, sondern durch den Massenverlust des Sterns. Dazu kommt es allerdings bereits während der Hauptreihenphase, da der Stern ja Materie in Energie umwandelt. Die geringere Masse führt zu einer größeren Umlaufbahn der Planeten. Es ist daher nicht ganz klar, ob die Sonne als Roter Riese die Erde verschlucken wird oder ob die Erde der Sonne gerade noch entkommen kann. Eines ist allerdings sicher: Ein lebenswerter Ort wird die Erde dann schon lange nicht mehr sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.