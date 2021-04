Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange kann die Erde ihre Atmosphäre noch halten? Der Verlust von Atmosphäre ins All ist vergleichsweise gering, so dass die Erdatmosphäre - wenn es keine unerwarteten Ereignisse gibt - noch sehr lange existieren wird. Ihre Entwicklung dürfte hauptsächlich mit der Entwicklung der Sonne zusammenhängen. Dabei heißt das nicht, dass die Erdatmosphäre immer auch Leben auf der Erdoberfläche ermöglichen wird. Durch den allmählichen Anstieg der Sonnenleuchtkraft wird es nämlich auf der Erde immer wärmer (ein Effekt übrigens, der sich erst über viele Millionen Jahre bemerkbar macht und nicht mit dem von Menschen verursachten Klimawandel verwechselt werden sollte). Der allmähliche Anstieg der Sonnenleuchtkraft führt dazu, dass sich in vielleicht 500 bis 800 Millionen Jahren die Verhältnisse so ändern werden, dass Leben auf der Erde unmöglich wird und einige Zeit später die Ozeane verdampfen. Die Erde wird noch immer über eine dichte Atmosphäre verfügen, doch ist es auf der Oberfläche dann unerträglich heiß. Verloren gehen dürfte die Atmosphäre schließlich erst, wenn die Sonne sich in mehreren Milliarden Jahren zu einem Roten Riesen aufbläht und eventuell die Erde dabei sogar verschlingt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.