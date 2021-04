Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste die Erde durch Meteoriten usw. nicht schwerer werden? Hat das irgendeinen Einfluss? Tatsächlich gehen jeden Tag unzählige Partikel auf der Erde nieder, darunter nicht nur größere Meteoriten, sondern auch kosmische Staubpartikel. Durch diesen Staub allein dürfte die Erde in jedem Jahr grob 40.000 Tonnen an Masse gewinnen. Allerdings verliert die Erde auch Masse, indem etwa Gase aus ihrer Atmosphäre gerissen werden. Dieser Verlust dürfte deutlich größer sein als der Massengewinn, so dass unser Planet insgesamt eher Masse verliert. Im Vergleich zur Gesamtmasse fällt dieser Rückgang allerdings praktisch nicht ins Gewicht, so dass dessen Auswirkung - etwa auf die Anziehungskraft des Planeten - vernachlässigbar ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.