Wie sollen die Proben, die der Rover Perseverance auf dem Mars sammelt, zur Erde gelangen? Der neue Marsrover Perseverance der NASA soll tatsächlich Bodenproben nehmen und diese in speziellen Probenbehältern auf dem Mars zurücklassen. In einem Missionsszenario, das sich bis Anfang der 2030er Jahre realisieren lassen würde, sollen diese Proben von einem anderen Rover eingesammelt und zu einer kleinen Rakete gebracht werden, die diese dann in einen Marsorbit startet. Von einer dort wartenden Raumsonde könnten die Proben dann zur Erde zurückgebracht werden.