Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie konnten Schwarze Löcher so groß werden und Massen von mehreren Milliarden Sonnenmassen erreichen? Schwarze Löcher gibt es praktisch in zwei Größenklassen: Die stellaren Schwarzen Löcher sind ein Endstadium der Sternentwicklung und haben Masse von einigen wenigen Sonnenmassen. Die supermassereichen Schwarzen Löcher finden sich in den Zentren von Galaxien und verfügen über Massen von mehreren Millionen oder gar Milliarden Sonnenmassen. Wie sie entstanden sind, ist bislang noch immer nicht wirklich geklärt. Ein allmähliches Wachstum eines zunächst noch verhältnismäßig "kleinen" Schwarzen Lochs kommt dabei nämlich nicht infrage, da man schon im jungen Universum Hinweise auf sehr massereiche Schwarze Löcher gefunden hat. Eine Vermutung ist, dass sie durch die Kollision kleinerer Schwarzer Löcher entstanden sind, wobei es verschiedene Theorien gibt, wie groß diese kleineren Schwarzen Löcher waren. Es gibt auch Theorien, in denen schon verhältnismässig massereiche Schwarzen Löcher direkt durch den Kollaps von riesigen Gaswolken entstehen. Durch detailliertere Beobachtungen im frühen Universum erhofft man sich hier aber weitere Hinweise zu dieser spannenden Frage. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.