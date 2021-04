Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird gewährleistet, dass Raumsonden wie New Horizons nicht "einfrieren"? Raumsonden, wie die Plutosonde New Horizons, die inzwischen jenseits der Neptunbahn unterwegs ist, sind so weit von unserer Sonne entfernt, dass diese sie nicht mehr wirksam erwärmen kann und auch Solarzellen noch nicht einmal ausreichend Energie für den Betrieb der Instrumente liefern würden. New Horizons hat daher eine Radionuklidbatterie zur Stromversorgung an Bord. Die Sonde ist zudem sehr gut isoliert, so dass möglichst wenig Wärme entweichen kann. So sorgt schon die Abwärme der Elektronik für eine gewisse Heizung der Instrumente und hält diese auf Betriebstemperatur. Außerdem verfügt die Sonde über Heizungen, mit denen sichergestellt werden kann, dass die notwendige Betriebstemperatur nicht unterschritten wird. Heizelemente gibt es praktisch bei allen Sonden, bei denen die Umgebungstemperaturen so niedrig zu werden drohen, dass die Elektronik Schaden nehmen könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.