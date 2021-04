Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man in den Methan-Seen auf dem Saturnmond Titan "Leben" finden? Schon angesichts der extrem niedrigen Temperaturen auf dem Saturnmond zumindest kein Leben, wie wir es kennen. Es gibt allerdings Spekulationen darüber, ob auf Titan Kohlenwasserstoffe wie Methan und Ethan die Rolle übernehmen könnten, die das Wasser auf der Erde spielt und somit ganz andersartiges Leben dort möglich wäre. Die These ist allerdings umstritten und so bleibt diese Möglichkeit bislang nur eine faszinierende Spekulation. Auch hier gilt natürlich: Wir kennen bislang nur das Leben auf der Erde und wissen daher nicht, ob und wie sich Leben unter anderen Bedingungen bilden konnte. Sollte man einmal Leben entdecken, das sich unabhängig vom Leben auf der Erde entwickelt hat, dürfte es zumindest einen ersten Hinweis zu dieser Frage geben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.