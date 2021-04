Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird man jemals den Weltraumschrott loswerden? Das Problem mit den Hinterlassenschaften der Raumfahrt im Erdorbit wird immer größer: Der sogenannte "Weltraumschrott" bedroht nämlich die Satelliten und Raumschiffe auf ihren Bahnen und kann sich durch unkontrollierte Kollisionen immer weiter vermehren. Angesichts der Geschwindigkeit der Teilchen im Orbit reicht nämlich ein winziger Partikel, um einen Satelliten außer Gefecht zu setzen. Die Raumfahrtagenturen setzen daher auf Müllvermeidung im All und arbeiten zudem an Raumsonden, die Teile des Weltraumschrotts einfangen und gezielt zum Absturz bringen können. So wird man kaum alle Partikel beseitigen können, doch vielleicht zumindest die gefährlichsten Stücke. Die noch vorhandenen Teile muss man sorgfältig verfolgen, um Kollisionen zu verhindern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.