Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stimmt es, dass der Mond im Jahr 2021 sehr viele verschiedene Farben wie blau, grün oder pink hat? Nein. Der Mond sieht prinzipiell immer gleich aus - nur während einer Mondfinsternis verdunkelt er sich und kann rötlich erscheinen. Die Bezeichnung "blauer Mond" hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern bezeichnet in der Regel den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Deswegen leuchtet der Mond aber nicht plötzlich bläulich. Der "pinke Mond" bezieht sich auf eine Bezeichnung, den Ureinwohner einst für einen bestimmten Vollmond im Frühjahr vergeben haben, bei dem beispielsweise gerade sehr viele Blumen in dieser Farbe blühten. Beim "grünen Mond" dürfte es sich - wie auch schon in der Vergangenheit -- lediglich um einen Internetscherz handeln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.