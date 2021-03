Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann es sein, dass in unserem Sonnensystem immer noch Monde entdeckt werden? Die Monde, die man in den letzten Jahren um die äußeren Planeten des Sonnensystems entdeckt hat, sind winzig und werden von manchen sogar nicht als Monde, sondern als Moonlets also "Möndchen" bezeichnet. Es handelt sich um kleine Brocken von ein bis zwei Kilometer Durchmesser, die nur ihre unmittelbare Umgebung beeinflussen und sich nur daher entdecken lassen, wenn sie sich beispielsweise in einem der Saturnringe befinden oder zufällig gerade auf Aufnahmen von Raumsonden zu sehen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.