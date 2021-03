Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auf dem Mars auch Plattentektonik? Plattentektonik, also die Wanderung von mehreren Kontinentalplatten auf dem darunterliegenden Mantel, hat die Oberfläche der Erde im Laufe von Jahrmillionen entscheidend beeinflusst und sorgt auch heute noch für Erdbeben und Vulkanismus. Auf dem Mars hat man bislang keine eindeutigen Spuren von Plattentektonik gefunden, obwohl es immer wieder Spekulationen in diese Richtung gab. So erschien vor knapp zehn Jahren eine Studie, in der Strukturen im großen Canyonsystem Valles Marineris als Hinweise auf einfache tektonische Verschiebungen gedeutet wurden - und dies sogar in jüngerer Zeit. Bislang ist diese Frage aber noch nicht abschließend geklärt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.