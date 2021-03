Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind in unserem Sonnensystem die Bahnen aller Monde um ihre Planeten stabil? Sie sind zumindest so stabil, dass man keinen "Crash" in den nächsten Jahren erwarten muss. Langfristig allerdings gibt es durchaus Monde, von denen man mit einiger Sicherheit sagen kann, dass sie nicht "ewig" existieren werden: So wird beispielsweise der Marsmond Phobos in vielleicht 50 Millionen Jahren auf den Roten Planeten stürzen oder vorher zerbrechen. Auch der Neptunmond Triton kommt seinem Planeten immer näher, so dass es in vielleicht 100 Millionen Jahren kritisch für den Trabanten werden wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.