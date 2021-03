Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann kommt ein auf dem Mars gewonnenes Foto auf der Erde an? Wenn man das Foto direkt nach der Aufnahme zur Erde schicken kann (wenn die Erde also von der aktuellen Position aus zu sehen ist), dann richtete sich dies nach der aktuellen Entfernung des Mars von der Erde. Und diese schwankt stark - zwischen rund 55 Millionen Kilometern und 400 Millionen Kilometern. Das Bild wird in jedem Fall mit Lichtgeschwindigkeit übertragen und diese beträgt rund 300.000 Kilometer pro Sekunde. Damit würde man die ersten Bildinformationen also bestenfalls nach rund drei Minuten oder auch erst nach 22 Minuten auf der Erde empfangen können. Wann das Bild dann komplett übermittelt ist, hängt von der Größe und der jeweiligen Bandbreite ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.