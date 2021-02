Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sublimiert das Oberflächeneis vom Jupitermond Europa oder vom Saturnmond Enceladus nicht sofort ins All? Die Monde haben doch keine Atmosphäre! Unter dem Begriff "Sublimation" versteht man den direkten Übergang von Eis in den gasförmigen Zustand - ohne den "Umweg" über eine flüssige Phase. Die Monde Europa und Enceladus haben tatsächlich keine Atmosphäre, verfügen aber - wie auch andere Monde - über einen dicken Eispanzer. Der Grund dafür ist einfach: In dieser Entfernung zur Sonne ist es sehr kalt, das Eis kann so gar nicht tauen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.