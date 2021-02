Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit den Laserstrahlen auf sich, die man bei einigen Großteleskopen sieht? Einige große Teleskope, etwa das Very Large Telescope, "schießen" parallel zur Beobachtung Laserstrahlen in den Himmel. Sie erzeugen so künstliche Referenz-"Sterne" in der Erdatmosphäre. Das größte Problem für Teleskope, die von der Erde aus beobachten, ist nämlich die Unruhe der Luft, die für unscharfe Bilder sorgt. Eine sogenannte adaptive Optik ermöglicht es jedoch, Bilder in einer solchen Schärfe aufzunehmen, als befände sich das Teleskop im Weltraum. Ein solches System gleicht die Luftunruhe mithilfe verformbarer Spiegel aus. Damit die adaptive Optik arbeiten kann, benötigt sie aber ein Referenzsignal, welches von einem hellen Stern nahe dem Beobachtungsobjekt, oder falls ausreichend hell, vom Beobachtungsobjekt selbst stammt. Leider fehlt dies häufig. Deshalb haben die Astronomen nach einen Ausweg gesucht - und gefunden: Sie erzeugen den Referenzstern mit einem Laserstrahl selbst. Der Laser regt dabei die in 90 Kilometer Höhe befindliche Natriumschicht zum Leuchten an. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.