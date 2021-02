Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange könnte die Mission des Hubble-Weltraumteleskops im besten Fall noch andauern? Während der letzten Wartungsmission zum Weltraumteleskop Hubble im Jahr 2009 wurden viele Komponenten und Instrumente noch einmal ausgetauscht. Diese sind zudem auf Redundanz ausgelegt, betriebsnotwendige Systeme sind also doppelt vorhanden und es könnte jederzeit auf ein Reservesystem umgeschaltet werden. Angesichts des aktuellen Zustands des Teleskops hofft die Wissenschaft auf einen Betrieb von Hubble bis mindestens Mitte der 2020er Jahre. Kritisch dürfte es allerdings in den 2030er Jahren werden: Hubble verliert nämlich ganz langsam an Höhe, so dass irgendwann kein Betrieb mehr möglich sein wird. Es ist geplant, das Teleskop dann kontrolliert zum Absturz zu bringen, da es zu groß ist, um vollständig in der Erdatmosphäre zu verglühen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.