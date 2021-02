Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welcher Exoplanet gilt im Moment als wahrscheinlichste "zweite Erde"? Der Begriff "zweite Erde" ist sehr schwammig: Einen exakten Zwilling der Erde oder einen Planeten, der ein Zwilling der Erde sein könnte, hat man bislang nämlich noch nicht entdeckt. Es gibt aber Planeten, die als durchaus "erdähnlich" gelten, was etwa die Oberflächentemperatur, Größe oder Masse angeht. Zu den - nach bestimmten Kriterien - erdähnlichsten extrasolaren Planeten zählt Teegarden b. Der Planet umkreist einen roten Zwergstern und ist rund zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt. Allerdings würde man sich, wäre der Planet lebensfreundlich (was man nicht weiß), auch dort nicht wirklich wie zu Hause fühlen: Der Planet umkreist seine Sonne nämlich in nur knapp fünf Tagen - ein Jahr wäre also nur fünf Tage lang. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.