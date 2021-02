Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden wir es erleben, dass astronews.com von der Existenz außerirdischen Lebens berichtet? Zunächst hoffen wir, dass astronews.com und der Fragesteller noch lange online ist bzw. lebt, um die weiteren Entwicklungen bei der Suche nach außerirdischem Leben zu verfolgen. Vorhersagen über den Erfolg dieser Suche lassen sich da naturgemäß schwer machen, allerdings sind in den kommenden Jahren Missionen geplant, die beispielsweise auf dem Mars gezielt nach Spuren von einmal existierendem Leben fahnden sollen. Hier könnte es also schon in wenigen Jahren ein positives Ergebnis geben. Allerdings könnte es auch kein Resultate oder aber unschlüssige Indizien geben. Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte dürften dann Eismonde wie der Jupitermond Europa oder der Saturntrabant Enceladus in den Fokus der Suche nach Leben rücken. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.