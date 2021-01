Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn unsere Sonne aus den Überresten einer Supernova entstanden ist, müsste sich dann nicht in der Nähe der Sonne ein Schwarzes Loch befinden? Unsere Sonne ist zunächst einmal nicht aus den Überresten nur einer Supernova entstanden, sondern aus Material, das im Laufe der Zeit von mehreren Supernova-Explosionen oder auch durch Winde von Riesensternen mit massereicheren Elementen angereichert wurde. Es ist allerdings möglich, dass eine vergleichsweise nahe Supernova Auslöser war, dass die Gaswolke, aus der die Sonne entstanden ist, angefangen hat, zu kollabieren. Aus dieser Supernova könnte dann ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern geworden sein. Seit der Geburt der Sonne sind über vier Milliarden Jahr vergangen, die Sonne hat viele Male das Zentrum der Milchstraße umkreist und befindet sich heute nicht mehr an dem Ort, an dem sie zu Ihrer Entstehung war. Von daher ist es nicht sehr wahrscheinlich dass sich die Überreste der Supernova, die vielleicht einmal mitverantwortlich dafür war, dass unsere Sonne entstand, sich noch heute in unserer Nähe befindet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.