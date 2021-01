Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit ist AC+79 3888 von uns entfernt? Der Stern AC+79 3888 (auch Gliese 445 oder HIP 57544) befindet sich rund 17 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Giraffe. Es handelt sich um einen Roten Zwergstern, der so lichtschwach ist, dass man ihn mit bloßem Auge nicht sehen kann. Er ist trotzdem vergleichsweise "prominent", weil die Sonde Voyager 1 grob in seine Richtung fliegt und ihn in rund 40.000 Jahren in einem Abstand von etwa 1,6 Lichtjahren passieren wird. Der Stern bewegt sich übrigens auf uns zu, so dass sich seine Entfernung zu uns ständig verringert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.