Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Drehen sich die Planeten in anderen Sonnensystemen wie bei uns in die gleiche Richtung? Wenn es nicht so wäre, würde dies die Astronomie vor ein Problem stellen: Der Grund dafür, warum sich alle Planeten unseres Sonnensystems in der gleichen Richtung um die Sonne drehen, ist schlicht der, dass sie alle aus einer sich drehenden Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne entstanden sind. Dies sollte für andere Systeme genauso sein und es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass dies nicht so ist. Bei der Drehung eines Planeten um die eigene Achse kann es hingegen durchaus Unterschiede geben, bedingt durch seine individuelle Entwicklungsgeschichte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.